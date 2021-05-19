Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 травня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Андрій Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради.

Крім того, у ході сьогоднішнього засідання Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців", замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади. Напередодні ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

"Слуга народу" читає пресу.

Парламентарії під трибуною Ради.

Спілкування нардепів "СН".





Галина Третьякова (СН) та Сергій Вельможний ( "Довіра")





Сектор "Голосу": Кіра Рудик і Ярослав Железняк.

Сергій Рахманін ( "Голос") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Соломія Бобровська ("Голос") в гостях у "ЄС": спілкується з Іванною Климпуш-Цинцадзе і Володимиром В'ятровичем.

Михайло Радуцький (СН) з колегою.

Ранкове привітання нардепів.

Галина Третьякова спілкується з колегою.

Парламентарії щось шукають в гаджеті.

Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народу".





"ЄС", "Голос" і Гео Лерос блокують трибуну Ради, щоб не дати Аксьонову скласти присягу нардепа.





Олександр Корнієнко (СН) спілкується з Кірою Рудик ( "Голос").

Аксьонов складає присягу в ложі для гостей.













Нардепи ОПЗЖ на чолі з Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем вітають Аксьонова.

Присяга Аксьонова супроводжувалася криками: "Ганьба!".





Аксьонов приніс підписаний ним текст присяги першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Аксьонов намагається ігнорувати протест колег проти його обрання в Раду.

Позафракційна Оксана Савчук (член партії "Свобода") підправляє макіяж.





Вадим Івченко ("Батьківщина") в гостях у ОПЗЖ.

Юрій Корявченков (СН) вітається з колегою.

Михайло Радуцький і Микола Стефанчук в оточенні колег.





Тим часом, Сергій Шахов ("Довіра") отримав повідомлення від "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".





Бесіда парламентаріїв





Аксьонова вводять в курс справ.





Сергій Власенко ( "Батьківщина") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).





Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко.





"Слуги народу": Давид Арахамія, Артем Культенко і Мар'яна Безугла.





Давид Арахамія (СН) та Іван Крулько ("Батьківщина").

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, спантеличений побаченим у своєму телефоні.





Бесіда "слуг народу": Данило Гетманцев, Давид Арахамія, Микита Потураєв.

Пленарне засідання Ради, 19 травня.

Парламентарії за роботою.

Фото: Цензор.НЕТ