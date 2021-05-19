Новини

Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня. ФОТОрепортаж

1839639
Сьогодні, 19 травня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Андрій Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради.

Крім того, у ході сьогоднішнього засідання Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців", замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади. Напередодні ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 01

"Слуга народу" читає пресу.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 02

Парламентарії під трибуною Ради.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 03

Спілкування нардепів "СН".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 04

Галина Третьякова (СН) та Сергій Вельможний ( "Довіра")


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 05

Сектор "Голосу": Кіра Рудик і Ярослав Железняк.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 06

Сергій Рахманін ( "Голос") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 07

Соломія Бобровська ("Голос") в гостях у "ЄС": спілкується з Іванною Климпуш-Цинцадзе і Володимиром В'ятровичем.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 08

Михайло Радуцький (СН) з колегою.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 09

Ранкове привітання нардепів.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 10

Галина Третьякова спілкується з колегою.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 11

Парламентарії щось шукають в гаджеті.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 12

Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народу".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 13

"ЄС", "Голос" і Гео Лерос блокують трибуну Ради, щоб не дати Аксьонову скласти присягу нардепа.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 14

Олександр Корнієнко (СН) спілкується з Кірою Рудик ( "Голос").

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 15

Аксьонов складає присягу в ложі для гостей.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 16
Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 17

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 18

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 19

Нардепи ОПЗЖ на чолі з Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем вітають Аксьонова.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 20

Присяга Аксьонова супроводжувалася криками: "Ганьба!".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 21

Аксьонов приніс підписаний ним текст присяги першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 22

Аксьонов намагається ігнорувати протест колег проти його обрання в Раду.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 23

Позафракційна Оксана Савчук (член партії "Свобода") підправляє макіяж.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 24
Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 25

Вадим Івченко ("Батьківщина") в гостях у ОПЗЖ.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 26

Юрій Корявченков (СН) вітається з колегою.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 27

Михайло Радуцький і Микола Стефанчук в оточенні колег.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 28
Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 29

Тим часом, Сергій Шахов ("Довіра") отримав повідомлення від "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 30

Бесіда парламентаріїв


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 31

Аксьонова вводять в курс справ.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 32

Сергій Власенко ( "Батьківщина") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 33

Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 34

"Слуги народу": Давид Арахамія, Артем Культенко і Мар'яна Безугла.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 35

Давид Арахамія (СН) та Іван Крулько ("Батьківщина").

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 36

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, спантеличений побаченим у своєму телефоні.


Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 37

Бесіда "слуг народу": Данило Гетманцев, Давид Арахамія, Микита Потураєв.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 38

Пленарне засідання Ради, 19 травня.

Присяга Аксьонова під крики Ганьба!, бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - робота ВР 19 травня 39

Парламентарії за роботою.

Фото: Цензор.НЕТ

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    кловани в борделі , що навибирали те й маємо Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 571
  • корнель
    камасутра ворюг и бандюг
  • Олег Ангел
    ОПЗЖ і Батьківщине давно пора не скрывать очевидной совместной работы на Пуйла
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини