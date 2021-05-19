Присяга Аксьонова під крики "Ганьба!", бесіда Власенка і Шуфрича, повідомлення Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - робота ВР 19 травня. ФОТОрепортаж
На початку засідання Андрій Аксьонов під крики "Ганьба!" склав присягу нардепа: опозиція блокувала трибуну Ради.
Крім того, у ході сьогоднішнього засідання Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців", замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади. Напередодні ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
"Слуга народу" читає пресу.
Парламентарії під трибуною Ради.
Спілкування нардепів "СН".
Галина Третьякова (СН) та Сергій Вельможний ( "Довіра")
Сектор "Голосу": Кіра Рудик і Ярослав Железняк.
Сергій Рахманін ( "Голос") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).
Соломія Бобровська ("Голос") в гостях у "ЄС": спілкується з Іванною Климпуш-Цинцадзе і Володимиром В'ятровичем.
Михайло Радуцький (СН) з колегою.
Ранкове привітання нардепів.
Галина Третьякова спілкується з колегою.
Парламентарії щось шукають в гаджеті.
Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народу".
"ЄС", "Голос" і Гео Лерос блокують трибуну Ради, щоб не дати Аксьонову скласти присягу нардепа.
Олександр Корнієнко (СН) спілкується з Кірою Рудик ( "Голос").
Аксьонов складає присягу в ложі для гостей.
Нардепи ОПЗЖ на чолі з Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем вітають Аксьонова.
Присяга Аксьонова супроводжувалася криками: "Ганьба!".
Аксьонов приніс підписаний ним текст присяги першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.
Аксьонов намагається ігнорувати протест колег проти його обрання в Раду.
Позафракційна Оксана Савчук (член партії "Свобода") підправляє макіяж.
Вадим Івченко ("Батьківщина") в гостях у ОПЗЖ.
Юрій Корявченков (СН) вітається з колегою.
Михайло Радуцький і Микола Стефанчук в оточенні колег.
Тим часом, Сергій Шахов ("Довіра") отримав повідомлення від "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".
Бесіда парламентаріїв
Аксьонова вводять в курс справ.
Сергій Власенко ( "Батьківщина") і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).
Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко.
"Слуги народу": Давид Арахамія, Артем Культенко і Мар'яна Безугла.
Давид Арахамія (СН) та Іван Крулько ("Батьківщина").
Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, спантеличений побаченим у своєму телефоні.
Бесіда "слуг народу": Данило Гетманцев, Давид Арахамія, Микита Потураєв.
Пленарне засідання Ради, 19 травня.
Парламентарії за роботою.
Фото: Цензор.НЕТ