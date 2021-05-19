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Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині. ФОТОрепортаж

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков разом зі спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце відвідали прифронтове селище Опитне в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 01

Разумков і Мурнієце оглянули нещодавно відновлену ділянку лінії електропостачання та поспілкувалися з місцевими жителями.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 02
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 03
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 04

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Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 05
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 06
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 07

Жителі Опитного розповіли гостям про проблеми, з якими їм доводиться стикатися через збройну агресію РФ проти України.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 08

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Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 09
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 10
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 11
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 12

Опитне розташоване поблизу тимчасово окупованого Донецька і Донецького аеропорту. Населений пункт був знеструмлений з січня 2015 року: лінії електропередач були пошкоджені внаслідок обстрілу. Відновити їх не вдавалося впродовж шести років через дії російських окупаційних військ.

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 13

Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 14
Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині 15

Тільки у квітні 2021 року через СЦКК вдалося отримати підтвердження режиму тиші. Енергетики проклали кабель, який надала Норвезька рада у справах біженців, встановили трансформатор і підключили будинки до електромережі.

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