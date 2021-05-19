Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині. ФОТОрепортаж

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков разом зі спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце відвідали прифронтове селище Опитне в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Разумков і Мурнієце оглянули нещодавно відновлену ділянку лінії електропостачання та поспілкувалися з місцевими жителями.







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Жителі Опитного розповіли гостям про проблеми, з якими їм доводиться стикатися через збройну агресію РФ проти України.

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Опитне розташоване поблизу тимчасово окупованого Донецька і Донецького аеропорту. Населений пункт був знеструмлений з січня 2015 року: лінії електропередач були пошкоджені внаслідок обстрілу. Відновити їх не вдавалося впродовж шести років через дії російських окупаційних військ.





Тільки у квітні 2021 року через СЦКК вдалося отримати підтвердження режиму тиші. Енергетики проклали кабель, який надала Норвезька рада у справах біженців, встановили трансформатор і підключили будинки до електромережі.