Разумков і спікер Сейму Латвії Мурнієце відвідали прифронтове Опитне на Донеччині. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
Разумков і Мурнієце оглянули нещодавно відновлену ділянку лінії електропостачання та поспілкувалися з місцевими жителями.
Жителі Опитного розповіли гостям про проблеми, з якими їм доводиться стикатися через збройну агресію РФ проти України.
Опитне розташоване поблизу тимчасово окупованого Донецька і Донецького аеропорту. Населений пункт був знеструмлений з січня 2015 року: лінії електропередач були пошкоджені внаслідок обстрілу. Відновити їх не вдавалося впродовж шести років через дії російських окупаційних військ.
Тільки у квітні 2021 року через СЦКК вдалося отримати підтвердження режиму тиші. Енергетики проклали кабель, який надала Норвезька рада у справах біженців, встановили трансформатор і підключили будинки до електромережі.