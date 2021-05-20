Український літак перевозив у Сербію винищувачі, подаровані підсанкційною Білоруссю, - розслідування. КАРТА

Літак Ан-124, оператором якого є українське держпідприємство "Антонов", перевіз два винищувачі МіГ-29 із Білорусі в Сербію з технічною посадкою в Угорщині. При цьому санкції ЄС проти білоруського режиму передбачають заборону купівлі зброї в нього.

Про це йдеться в розслідуванні балканської служби "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Факт перельоту українського літака з Білорусі до Сербії виданню підтвердило міністерство оборони Угорщини. У відповіді на запит там зазначили, що Ан-124, який вилетів з Білорусі, зробив технічну посадку в Будапешті 16 травня.

Наступного дня, 17 травня, літак вилетів до Сербії. Він перевозив два винищувачі МіГ-29 - всього їх Мінськ подарував Белграду чотири. Журналісти з'ясували, що попри санкції ЄС Білорусь вже не вперше перевозить зброю через європейський повітряний простір.

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Представник ЄС Петер Стано пояснив виданню, що контроль над експортом і перевезенням зброї здійснюють самі держави-члени відповідно до свого законодавства і положень, ухвалених на рівні Євросоюзу. Тому безпосередньо Брюссель контролювати це не може.

Те саме сказали і в пресслужбі НАТО (український літак пролітав також над Румунією, яка є членом Альянсу). Крім того, зазначили, що "НАТО і Сербія є партнерами, а ми і далі хочемо посилювати партнерство із Сербією, з огляду на її політику нейтралітету".

У Міністерстві оборони Сербії заявили, що не мають інформації ні про переліт Ан-124, ні про винищувачі, які передала Білорусь. При цьому про отримання перших двох винищувачів ще 17 квітня оголосив сербський міністр оборони Небойша Степанович.

У ДП "Антонов" на запит "Радіо Свобода" про причини технічної посадки в Будапешті 16 травня не відповіли.

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