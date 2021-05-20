На Харківщині оновлять 14 км траси біля Балаклії, - "Укравтодор". ФОТО

На ділянці траси Р-78 Харків - Зміїв - Гороховатка, протяжністю 14,2 км, в цьому році планують завершити ремонтні роботи.

Про це повідомив "Укравтодор" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Роботи на ділянці від приєднання до траси М-03 в с. Веселе до виїзду з смт Савинці в сторону м. Балаклея почалися в минулому році - тоді дорожні працівники на 9 км встановили вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття, а ще на 2,5 км - фінішний шар.

У 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво" підрядна компанія "Славдорбуд" планує завершити роботи на маршруті. Для цього на ділянці дороги Р-78 роблять 5,2 км вирівнюючого шару і 11,7 км фінішного. На залишку ділянки траси фінішний шар покладуть в наступному місяці.

Крім того, паралельно ведуться роботи зі створення додаткових смуг розгону, влаштування з'їздів, профілювання укосів, підсипання узбіч та встановлення бордюрів.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко назвав розвиток мережі місцевих доріг одним з пріоритетів програми на цей рік. За його словами, за 2021 рік в Україні планується оновити не менше 2000 км місцевих доріг.



