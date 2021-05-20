На Харківщині оновлять 14 км траси біля Балаклії, - "Укравтодор". ФОТО
Про це повідомив "Укравтодор" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Роботи на ділянці від приєднання до траси М-03 в с. Веселе до виїзду з смт Савинці в сторону м. Балаклея почалися в минулому році - тоді дорожні працівники на 9 км встановили вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття, а ще на 2,5 км - фінішний шар.
У 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво" підрядна компанія "Славдорбуд" планує завершити роботи на маршруті. Для цього на ділянці дороги Р-78 роблять 5,2 км вирівнюючого шару і 11,7 км фінішного. На залишку ділянки траси фінішний шар покладуть в наступному місяці.
Крім того, паралельно ведуться роботи зі створення додаткових смуг розгону, влаштування з'їздів, профілювання укосів, підсипання узбіч та встановлення бордюрів.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко назвав розвиток мережі місцевих доріг одним з пріоритетів програми на цей рік. За його словами, за 2021 рік в Україні планується оновити не менше 2000 км місцевих доріг.