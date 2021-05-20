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Активісти принесли під Раду "слузі народу" Бужанському гамівну вишиванку. ФОТО

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Сьогодні, в третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки. З цієї нагоди активісти принесли під будівлю Верховної Ради вишиту гамівну сорочку для нардепа СН Максима Бужанського.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти "Руху українська дія" прийшли під будівлю Верховної Ради з вишитою гамівною сорочкою. Вони розповіли, що вона призначена для нардепа СН Максима Бужанського.

У той час, коли повз активістів проходив нардеп СН Данило Гетманцев, мітингувальники йому сказали: "Вам вона теж підійде". Нардеп не відреагував на слова активістів.

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Активісти принесли під Раду слузі народу Бужанському гамівну вишиванку 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Лучше б тазик с цементом принесли...
  • violator
    ему совсем другую рубашку надо Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 7801

    Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 5651
  • Ahmed Nunji
    Більшій частині ОП таку вишиванку потрібно одягнути.
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