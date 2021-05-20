До замаху додали умисне вбивство: лікарю Волкову повідомили про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Київщини повідомила про підозру Олексію Волкову в скоєнні умисного вбивства в Солом'янському районі міста Києва 13 квітня 2016 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області, про це повідомив Андрій Небитов.

"19 травня працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили громадянину Волкову про підозру у скоєнні умисного вбивства у Солом’янському районі міста Києва 13 квітня 2016 року", - розповів очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, що 22 вересня 2020 року поліція затримала 46-річного киянина, який приїхав до дачного будинку у селі Нижня Дубечня разом із молодою жінкою. Під час сварки зловмисник схопив дерев’яну биту та почав завдавати ударів по голові і тілу дівчини. В результаті жінку у тяжкому стані доставили до лікарні та діагностували численні забої та переломи ребер, кінцівок, а також травми голови.

Тоді затриманому повідомили про підозру за замах на вбивство жінки, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Дотепер чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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У процесі слідства поліцейські встановили, що зловмисник, починаючи з 2012 року, зустрічався з жінками і жорстоко поводився з ними. Є свідчення потерпілих про насильницьку поведінку чоловіка щодо них.

Крім того, під час розслідування стало відомо про ймовірну причетність чоловіка до вбивства 35-річної киянки у 2016 році у Солом‘янському районі столиці.

"За ініціативою поліції Київської області ця справа прокуратурою було передана саме нашим слідчим. В результаті проведення слідчо-оперативних дій здобуто численні докази і саме 19 травня Олексію Волкову повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України",-додав очільник поліції Київщини", - додав глава поліції Київщини.

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.



Фото: сайт Нацполіції

За даними "Надзвичайних новин", Волков шантажував дівчат і підсипав їм наркотики. Жінок, які хотіли з ним розлучитися, зловмисник жорстоко бив.

Спочатку зловмисник працював лікарем-венерологом. Згодом він змінив професію і став доволі популярним тренером з фітнесу.

У вільний від роботи час чоловік знайомився з жінками і заводив з ними відносини. Однак адекватним ставлення до жінок з боку чоловіка назвати не можна.

У вересні 2020 року Волков привіз у свій дачний будинок 33-річну жінку, де посварився з нею. Під час конфлікту, зловмисник схопив биту і почав забивати нею потерпілу по голові і тілу.

22 вересня чоловіка затримали за підозрою в скоєнні замаху на вбивство. Під час слідства з'ясувалося, що подібна поведінка була Волкову притаманна, а потерпілих від його рук набагато більше.