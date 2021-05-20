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Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві, біля метро "Деміївська" прорвало каналізаційну трубу, стовп окропу піднімається на кілька метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбук-співтоваристві "Типове Голосієво".

Окріп залив парковку перед бібліотекою Вернадського. У деяких автомобілів повилітали шибки, а у решти бічні стекла у вікнах вибито камінням з цього фонтану. Автомобілі, які були на парковці біля бібліотеки Вернадського постраждали від окропу.

Також у вестибюль метро "Голосіївська" потрапила вода.

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Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 01
Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 02
Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 03
Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро 04

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Помните зеля рассказывал, что Украину ожидает грандиозный прорыв. Так вот он!!! Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4247
  • Саша Симпсон
    Це мабуть після обшуків у Віталіка рваноло))
  • Андрей Кайнаран
    прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров Источник: https://censor.net/ru/p3266540

    Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
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