Біля Нацбібліотеки імені Вернадського в Києві прорвало трубу. Фонтан окропу пошкодив машини і залив перехід у метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві, біля метро "Деміївська" прорвало каналізаційну трубу, стовп окропу піднімається на кілька метрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбук-співтоваристві "Типове Голосієво".
Окріп залив парковку перед бібліотекою Вернадського. У деяких автомобілів повилітали шибки, а у решти бічні стекла у вікнах вибито камінням з цього фонтану. Автомобілі, які були на парковці біля бібліотеки Вернадського постраждали від окропу.
Також у вестибюль метро "Голосіївська" потрапила вода.