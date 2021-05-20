Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки, розмістивши відповідне фото. Деякі користувачі мережі зазначають, що його одяг дуже схожий на російську косоворотку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в президентському твіттері.

"Вишита сорочка - наша гордість, наш символ і скарб. Вона - наша сила й ідентичність. Вона - одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки!", - наголошується в поздоровленні Зеленського.

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