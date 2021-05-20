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Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою". ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки, розмістивши відповідне фото. Деякі користувачі мережі зазначають, що його одяг дуже схожий на російську косоворотку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в президентському твіттері.

"Вишита сорочка - наша гордість, наш символ і скарб. Вона - наша сила й ідентичність. Вона - одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки!", - наголошується в поздоровленні Зеленського.

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Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента косовороткою 01

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Топ коментарі

  • Владимир Елисеев
    Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой" - Цензор.НЕТ 7395
  • Mr Vice President
    Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой" - Цензор.НЕТ 8297
  • Михайло Сергієнко
    Вот так выглядит настоящий Президент и настоящая вышиванка!
    Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою" - Цензор.НЕТ 5349
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