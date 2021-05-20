Зеленський у вишитій сорочці привітав українців із Днем вишиванки. Деякі користувачі назвали одяг президента "косовороткою". ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки, розмістивши відповідне фото. Деякі користувачі мережі зазначають, що його одяг дуже схожий на російську косоворотку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в президентському твіттері.
"Вишита сорочка - наша гордість, наш символ і скарб. Вона - наша сила й ідентичність. Вона - одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки!", - наголошується в поздоровленні Зеленського.