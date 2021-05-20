Новини • Фото • Фотошопи політиків 2:0 не на нашу користь. Зе!конференція 2021 у ФОТОжабах 22:22 20.05.2021 33 93986 Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ" Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція Більше фотошопів дивіться тут Зеленськийполітикапресконференціяфотожаба Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати