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Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 01

Президент наголосив, що цього року Україна відзначає низку важливих ювілейних дат. Зокрема це 30-річчя утворення Збройних Сил, 25-річчя Конституції, 75-річчя держпідприємства "Антонов", ювілей Лесі Українки та 60-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка.

"Символічно, що це відбувається у рік 30-річчя незалежності України. Це головні символи України – наша Конституція, наша армія, наша авіація, наша культура, наша премія імені Тараса Шевченка – премія кожного українця. Вітаю вас із цим ювілеєм", – сказав Зеленський, вітаючи лауреатів.

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 02

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Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 03

Згідно з указом глави держави Національну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року присуджено режисеру Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владлену Одуденку за фільм "Атлантида".

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман "Іван і Феба", а журналіст Станіслав Асєєв – за книгу есеїв "В ізоляції".

Також лауреатами премії стали представники музичної агенції "УХО" Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула за серію концертів вокальної музики "Архітектура голосу".

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 04

Також премію присуджено художнику Борису Михайлову за мистецький проєкт "Випробування смертю".

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу Verba за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зеленський взяв участь у врученні Шевченківських премій лауреатам 2021 року 05

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Топ коментарі

  • Myko
    Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 7228
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    Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 8254
  • Myko
    Тарас БерезовецьНу тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Надеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Для полноты ощущений не хватает кокошника.

    Это же русский костюм: Зеленского разгромили в Сети за вышиванку, похожую на косоворотку. Что говорят эксперты. Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 9270
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