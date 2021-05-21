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Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ. ФОТО

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Головне управління внутрішньої безпеки СБУ викрило посадову особу Галицької митниці та двох колишніх співробітників органів поліції на схемі з "євробляхами". Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних митниці, щоб власники авто на єврономерах уникли відповідальності за відсутність "транзиту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією слідства встановлено, що зловмисники підбурювали жителя Львівщини до надання хабаря митному інспектору. Метою було внесення фіктивних відомостей до бази даних митниці, аби власник автомобіля на єврономерах уникнув відповідальності за порушення транзиту.

Встановлено, що у митника "просили" внести фіктивні відомості до бази даних про виїзд "євробляхи" за межі території України у Польщу без фактичного виїзду зазначеного транспортного засобу. До оборудки залучили третю особу, яка мала передати правоохоронцю хабар у $1300.

Правоохоронці затримали зловмисників після одержання другої частини хабаря в сумі 900 доларів США, які вони потім планували передати службовцю митниці.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі проводяться обшуки на безпосередньому митному посту та за місцем проживання осіб. Додатково перевіряється причетність працівників митниці до протиправної діяльності.

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Викрито схему з власниками євроблях на Галицькій митниці, - СБУ 01
Викрито схему з власниками євроблях на Галицькій митниці, - СБУ 02

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Заробитчане завозят в Украину 18млрд евро в год, эти деньги вливаются в экономику Украины
    А вот верхний эшелон власти Украины вставляЕТ палки в колёса заррбитчанам .
    Если украинец работает за рубежом , он покупает там машину ( качественную и недорого) , он регистрирует авто в местных органах . ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ , получая в бюджет 18 млрд евро от заробитчанин, для украинцев с ВНЖ РАЗРЕШАЕТ ВЪЕЗД ТОЛЬКО НА 2 месяца в год ?

    Кто из автобарыг проллобировал такой закон? Что за бред растомаживать авто в Украине , если заробитчанин с ВНЖ работает в ЕС ? В Словакии , если взъезжаешь на украинских номерах , растаможку требуют только через полгода . Потому народ выезжает из ЕС , и опять въезжает - и так каждые полгода. И это в стране - где 5 крупнейших автозаводов
    В Украине работает одна рукозборка из кацапского дерьма у Васадзе , НО УКРАИНЦАМ УСТРАИВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ЕВРОПЕЙСКИМИ АВТО
  • Нестор Нетописець
    Чому? Та саме тому, що ще з 1991 року "основна задача" СБУ не розвідка та контррозвідка, а економіка та все, що з нею пов'язано. Тобто "сидять на потоках" і чухають себе пречудово.
  • Sophia-Maria Duglass
    А вот Розумкову никто об этом не сообщил Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 5582
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