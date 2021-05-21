Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ. ФОТО

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ викрило посадову особу Галицької митниці та двох колишніх співробітників органів поліції на схемі з "євробляхами". Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних митниці, щоб власники авто на єврономерах уникли відповідальності за відсутність "транзиту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією слідства встановлено, що зловмисники підбурювали жителя Львівщини до надання хабаря митному інспектору. Метою було внесення фіктивних відомостей до бази даних митниці, аби власник автомобіля на єврономерах уникнув відповідальності за порушення транзиту.

Встановлено, що у митника "просили" внести фіктивні відомості до бази даних про виїзд "євробляхи" за межі території України у Польщу без фактичного виїзду зазначеного транспортного засобу. До оборудки залучили третю особу, яка мала передати правоохоронцю хабар у $1300.

Правоохоронці затримали зловмисників після одержання другої частини хабаря в сумі 900 доларів США, які вони потім планували передати службовцю митниці.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі проводяться обшуки на безпосередньому митному посту та за місцем проживання осіб. Додатково перевіряється причетність працівників митниці до протиправної діяльності.

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