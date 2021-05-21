Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Початок засідання заплановано на 12:00.
Водночас під будівлею суду вже зібралися молоді люди в спортивних костюмах, також на місце прибув нардеп ОПЗЖ Ілля Кива.
Вхід на територію суду охороняє велика кількість правоохоронців.
Рух "Рух опору капітуляції" анонсував сьогодні проведення акції "Медведчук_підарешт". Активісти вимагають взяти Медведчука під варту і скасувати домашній арешт.
Пізніше до будівлі суду приїхав сам Медведчук і в компанії нардепа ОПЗЖ Іллі Киви та інших пішов до суду.
До суду прийшли також активісти "Руху опору капітуляції", представники "Національного корпусу", "Братства" та "Свободи".
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.