Терористи обстріляли Мар'їнку із гранатомета, пошкоджено дахи будинків, - СЦКК. ФОТО

Російські найманці на Донбасі вчергове здійснили обстріл населеного пункту Мар'їнка, у результаті були пошкоджені дахи приватних будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

"Учора, 20 травня, о 17:20, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл населеного пункту Мар’їнка зі станкового протитанкового гранатомету. Вогонь вівся з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька. Унаслідок вибуху шести гранат, завдано матеріальних збитків мирним мешканцям, які проживають по вулиці Донецька, 19 та 21, а також по вулиці Москалевського, 22. Згідно зі зверненням до Національної поліції місцевої мешканки, внаслідок обстрілів було пошкоджено дах її приватного будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що сьогодні українська сторона СЦКК здійснила фотофіксацію і верифікацію наслідків зазначеного обстрілу: виявлено пошкодження вікна в одному з будинків по вул. Донецька, 19 і даху обох будинків.











"Лише завдяки щасливому збігу обставин, ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - зазначено в повідомленні.

"Слід підкреслити, що це вже другий за поточний місяць обстріл Мар’їнки. 8 травня, о 19.05 окупанти випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по цьому населеному пункту. Зазначені дії збройних формувань РФ являються грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей", - підкреслюється також.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.