Припинено діяльність керованої з РФ ботоферми в Чернігові, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України в Чернігові припинили діяльність ботоферми, якою дистанційно управляли організатори з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури", - випливає з повідомлення.

Зазначається також, що виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції в санкційних електронних платіжних системах. Виконавці використовували майже 2,5 тис. бот-акаунтів.







Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили: сім 16-канальних GSM-шлюзів; 2 SIM-банки на 128 карток кожен; 370 сім-карток російського мобільного оператора; 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.

Триває досудове слідство.

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