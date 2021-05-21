Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.
Агента затримано "на гарячому" під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.
Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.