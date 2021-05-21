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Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ. ФОТО

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Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Контррозвідники Служби безпеки України на Хмельниччині припинили діяльність агента російських спецслужб. Він також у 2014-2016 роках був активним учасником НЗФ так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

Агента затримано "на гарячому" під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам.

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У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові обєкти в регіоні, - контррозвідка СБУ 01
Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові обєкти в регіоні, - контррозвідка СБУ 02

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    По сравнению с Дерьмаком- простой фотограф. Российский агент разоблачен на Хмельнитчине: передавал информацию о военных объектах в регионе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8544
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Та на Банковій та Грушевського ,гнида на гниді ,та гнидою погоняє !!!)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це лише дрібнота ,справжня резидентура на Банковій та Грушевського !!!)))
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