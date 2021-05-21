Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Між активістами патріотичних сил і "групою підтримки" Віктора Медведчука під стінами Апеляційного суду відбулися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поліція не дозволила конфлікту перерости в більш масштабний.
Активісти і "тітушки" кинула фаєри і пляшки один в одного. Деякий час була заблокована проїжджа частина.
Правоохоронці нікого не затримали.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.