Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Між активістами патріотичних сил і "групою підтримки" Віктора Медведчука під стінами Апеляційного суду відбулися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліція не дозволила конфлікту перерости в більш масштабний.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Активісти і "тітушки" кинула фаєри і пляшки один в одного. Деякий час була заблокована проїжджа частина.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Правоохоронці нікого не затримали.

Також дивіться: Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука: Біля стін будівлі зібралися "тітушки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.