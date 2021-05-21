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Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Між активістами патріотичних сил і "групою підтримки" Віктора Медведчука під стінами Апеляційного суду відбулися сутички. Поліція втрутилася в конфлікт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліція не дозволила конфлікту перерости в більш масштабний.

Активісти і "тітушки" кинула фаєри і пляшки один в одного. Деякий час була заблокована проїжджа частина.

Правоохоронці нікого не затримали.

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Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 01
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 02
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 03
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 04
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 05
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 06
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 07
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 08
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 09
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 10
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 11
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 12
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 13
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 14
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 15
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 16
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 17
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 18
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 19
Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Debor
    пока вонючих кацапов на место в стране не поставим толку не будет
  • Рома Маестро
    Запорожье 2014 год....титушня - можем повторить!!!
    Справа Медведчука: Під Апеляційним судом сталася бійка, кидали пляшки і фаєри - Цензор.НЕТ 4078
  • Андрей Андрийко
    А почему их нельзя собрать в кучу и рассказать кто они от куда каждый!!!! Почему они есть??? Я их не хочу!! Почему я должен видеть этих титушек?
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