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Суд заарештував вора в законі на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

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Вор у законі на прізвисько Лаша Сван узятий під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Таке рішення сьогодні, 21 травня, прийняв Печерський районний суд міста Києва. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Лашу Свана взято під варту в залі суду. Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі вора в законі - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

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Суд заарештував вора в законі на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція 01
Суд заарештував вора в законі на прізвисько Лаша Сван на 2 місяці без права внесення застави, - Нацполіція 02

Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    И тут же: Медведчука просят отдать на поруки.
    Риторический вопрос: кто общественно более опасный - Лаша Сван или Медведчук?
  • Super Gut
    А лох в загоне мертведчук - получил домашний курорт. Это как такое может быть?
  • Valeriy Wrx
    По тундре, по железной дороге... Суд арестовал вора в законе по прозвищу Лаша Сван на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3883
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