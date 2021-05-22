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Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64. ФОТО

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Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу "Укроборонпрому", передало Збройним Силам України партію танків Т-64, які пройшли капітальний ремонт з елементами глибокої модернізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 01

Завдяки модернізації було розширено бойові можливості машин і збільшено надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.

Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 02

Т-64 є основним бойовим танком Сухопутних військ України. У 2017 році в Україні розпочалася масштабна модернізація цієї моделі бойової техніки. Танк отримав оновлений приціл нічного бачення, сучасну радіостанцію, модернізований двигун тощо.

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Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 03

Харківський бронетанковий завод спеціалізується на діагностиці, ремонті, переобладнанні та модернізації бронетехніки (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64, Т-72, а також танкових двигунів ГТД-1 ЮТ, ГТД-1250, дизельних 5ТДФА, 6ТД-1.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Chaykovskiy
    Т-72 вироблялись не в Україні, і зараз в ВСУ їх досить мало.
    Т-64 вироблялись в Україні і зараз в ВСУ їх дофіга.
    Каміння в Україні майже не має, а по землі вони повзають однаково.
    Вот і всі аргументи)
  • Вячеслав Галушка
    Цапы, не переживайте так болезненно, по ваши жалкие душонки у нас завсегда танков хватит..)
  • Horvi Hor d3d97a8c
    А ты присел на бутылку, после своего комента? Или чеченцы сегодня к тебе ещё не приходили?
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