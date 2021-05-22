Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64. ФОТО

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу "Укроборонпрому", передало Збройним Силам України партію танків Т-64, які пройшли капітальний ремонт з елементами глибокої модернізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Завдяки модернізації було розширено бойові можливості машин і збільшено надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.

Т-64 є основним бойовим танком Сухопутних військ України. У 2017 році в Україні розпочалася масштабна модернізація цієї моделі бойової техніки. Танк отримав оновлений приціл нічного бачення, сучасну радіостанцію, модернізований двигун тощо.

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Харківський бронетанковий завод спеціалізується на діагностиці, ремонті, переобладнанні та модернізації бронетехніки (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64, Т-72, а також танкових двигунів ГТД-1 ЮТ, ГТД-1250, дизельних 5ТДФА, 6ТД-1.

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