Харківський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64. ФОТО
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Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке входить до складу "Укроборонпрому", передало Збройним Силам України партію танків Т-64, які пройшли капітальний ремонт з елементами глибокої модернізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Завдяки модернізації було розширено бойові можливості машин і збільшено надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.
Т-64 є основним бойовим танком Сухопутних військ України. У 2017 році в Україні розпочалася масштабна модернізація цієї моделі бойової техніки. Танк отримав оновлений приціл нічного бачення, сучасну радіостанцію, модернізований двигун тощо.
Харківський бронетанковий завод спеціалізується на діагностиці, ремонті, переобладнанні та модернізації бронетехніки (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64, Т-72, а також танкових двигунів ГТД-1 ЮТ, ГТД-1250, дизельних 5ТДФА, 6ТД-1.