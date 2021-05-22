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Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить "Епіцентру", на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

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22 травня рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на вул. Берковецькій в Києві, в десятиповерховій адміністративній будівлі, що належить ТЦ "Епіцентр".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

22 травня до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі столиці, на вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа.

Площа пожежі склала близько 200 м кв. Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Додатково було залучено 2 колінчаті підіймачі (50 та 90 м.).

О 07:10 пожежу на вул. Берковецькій локалізовано, о 07:32 - ліквідовано.

Всього до гасіння було залучено 40 осіб та 10 од. техніки ДСНС. Рятувальники проводять розбір конструкцій.

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Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 01
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 02
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 03
Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що належить Епіцентру, на Берковецькій у Києві: ніхто не постраждав 04

Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Небось, спалили бухгалтерию.
    Гереги настолько жадные, что дико экономят на сотрудниках.
    А те, в свою очередь, выкручиваются, как могут, пряча скилки и доставку от отчетности.
    Потом делят деньги между собой
  • Peter Novak
    За пожежу в Первомайському вираховували із зарплати всіх співробітників по всій Україні, з рядових співробітників зняли від тисячі до трьох.
    Це все, що потрібно знати про Герег
  • 5 копійок
    Ну без штабу пожежу ніяк не загасити. Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащему "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1575
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