Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ та ДСНС в покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований за 17 км від лінії розмежування, виявили схрон з військовими засобами ураження", -вказується в повідомленні.
Зі схованки вилучено 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв - 12,7 мм. Також 3 гранати Ф-1, граната РГД-5, 2 постріли від РПГ-7 та 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.
Виявлені небезпечні предмети вилучено вибухотехнічним підрозділом ДСНС.
За фактом в Покровське районне управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.