Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Краматорського загону, що входять до складу Об'єднаних сил, виявили в Донецькій області схрон з вибухівкою і боєприпасами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ та ДСНС в покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований за 17 км від лінії розмежування, виявили схрон з військовими засобами ураження", -вказується в повідомленні.

Зі схованки вилучено 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв - 12,7 мм. Також 3 гранати Ф-1, граната РГД-5, 2 постріли від РПГ-7 та 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

Читайте: В одному з прифронтових сіл на Донеччині виявлено схованку найманців РФ з 20 кг пластиду, - прокуратура. ФОТО

Виявлені небезпечні предмети вилучено вибухотехнічним підрозділом ДСНС.

За фактом в Покровське районне управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте: Схованку з боєприпасами, що належить найманцеві "ЛНР", виявлено на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж





