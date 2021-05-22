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В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років. ФОТО

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В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років. ФОТО
В Одесі судитимуть патрульного поліцейського, який зламав ніс 17-річному юнакові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, патрульний безпідставно застосував силу до 17-річного місцевого  жителя.

Поліцейський без вагомої причини зупинив підлітка та, під час так званого "виховання", надів неповнолітньому кайданки і наніс декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий має закритий перелом кісток носу.

Інспектор поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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В Одесі патрульний під час виховання зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років 01
В Одесі патрульний під час виховання зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років 02

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Топ коментарі

  • Max Redka
    Коли фраза "понабирали дебілів по оголошенню" підходить на всі 100%.
  • Olex2014
    По закону вони просто так не мають право дивитися вміст кишень і рюкзаку.
  • wittmann1980
    Не знаю полной ситуации, разные, конечно, есть подростки, некоторые вообще конченные дебилы, но, думаю, есть же другие методы угомонить.
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