В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років. ФОТО

В Одесі судитимуть патрульного поліцейського, який зламав ніс 17-річному юнакові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, патрульний безпідставно застосував силу до 17-річного місцевого жителя.

Поліцейський без вагомої причини зупинив підлітка та, під час так званого "виховання", надів неповнолітньому кайданки і наніс декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий має закритий перелом кісток носу.

Інспектор поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також дивіться: Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк. ВIДЕО



