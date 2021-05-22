В Одесі патрульний під час "виховання" зламав ніс 17-річному юнакові, за що може отримати 8 років. ФОТО
11 52743
В Одесі судитимуть патрульного поліцейського, який зламав ніс 17-річному юнакові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, патрульний безпідставно застосував силу до 17-річного місцевого жителя.
Поліцейський без вагомої причини зупинив підлітка та, під час так званого "виховання", надів неповнолітньому кайданки і наніс декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий має закритий перелом кісток носу.
Інспектор поліції обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.