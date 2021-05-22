Обгоріле тіло 18-річного хлопця знайшли на даху вантажного вагона на Житомирщині. ФОТО

На залізничній станції в Житомирській області на даху одного з вантажних вагонів виявили обгоріле тіло 18-річного хлопця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУ Нацполіції в Житомирській області.

"Повідомлення про подію надійшло до поліції 21 травня близько 22:15. На залізничній станції "Бровки-Перші" на Андрушівщині на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна лінія електричних дротів, було виявлено обгоріле тіло людини", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці встановили особу загиблого – 18 річного жителя Вчорайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події.