Новини Фото

Обгоріле тіло 18-річного хлопця знайшли на даху вантажного вагона на Житомирщині. ФОТО

11 65231
На залізничній станції в Житомирській області на даху одного з вантажних вагонів виявили обгоріле тіло 18-річного хлопця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУ Нацполіції в Житомирській області.

"Повідомлення про подію надійшло до поліції 21 травня близько 22:15. На залізничній станції "Бровки-Перші" на Андрушівщині на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна лінія електричних дротів, було виявлено обгоріле тіло людини", - сказано в повідомленні.

Також читайте: "Укрзалізниця" запускає нові поїзди з Чернігова і Сум до Одеси на літній період

Обгоріле тіло 18-річного хлопця знайшли на даху вантажного вагона на Житомирщині 01

 Правоохоронці встановили особу загиблого – 18 річного жителя Вчорайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Uzer Uzer
    Естественноотборцы Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине - Цензор.НЕТ 5918
  • vitaliymkua
    Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7091
  • PVol 69
    На одного ідіота менще стало.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини