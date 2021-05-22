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"Вам здається, все незвичне - хвороба?!" - "Транс-марш" відбувся у Києві (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 22 травня в Києві відбувся "Транс-марш". Акція присвячена другій річниці прийняття Всесвітньою організацією охорони здоров'я Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду, згідно з якою діагнози, пов'язані з трансгендерними, більше не належать до психічних захворювань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в соціальній мережі "Фейсбук".

"Це не значить, що ми не потребуємо жодної медичної допомоги, але значить, що ніхто не має права "лікувати" наші мізки, намагаючись "виправити" наші гендерні ідентичності", - зазначають організатори акції.

Марш почався о 13:00 на Михайлівській площі в Києві.

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 01
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 02
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 03
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 04
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 05
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 06

За правопорядком під час маршу стежили правоохоронці.

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 07
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 08Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 09

Також на марші були присутні представники всеукраїнської консервативної громадської організації "Традиції і порядок".

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 10

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 11
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 12
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 13

Водночас на Михайлівській площі, звідки стартував марш, відбулася молитва про захист суспільства від пропаганди трансгендерізма.

"На жаль, в світі посилюється хвиля пропаганди цього психічного розладу - трансгендерізму. Це призводить до стрімкого зростання кількості людей, які хочуть скалічити себе заради "трансгендерного переходу", - відзначають противники трансгендерів.

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 14Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 15
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 16
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 17
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 18
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 19
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 20
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 21
Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 22

Чи не обощлось і без інцидентів за участю правоохоронців. Під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу.

Вам здається, все незвичне - хвороба?! - Транс-марш відбувся у Києві (оновлено) 23

Серед вимог учасників маршу наступні:

Ми хочемо бачити конкретні плани із впровадження нової МКХ, а також оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей.

Ми хочемо бачити гендерну ідентичність як захищену ознаку від дискримінації та від злочинів на ґрунті ненависті в українському законодавстві.

Ми хочемо бачити заходи, що сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.

Ми вимагаємо відповідей. Ми вимагаємо дій.

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ФОТО і ВІДЕО - Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Та не хвороба.
    А просто піар нетрадиційників. І їхні претензії на вийнятковість.
  • Colt
    Они навязывают дискуссию - это "хвороба" или нет ?
    То, что делается в спальне, приличные люди не выносят на парад.
  • Colt
    Если они будут продолжать напирать со своими "маршами",
    то начнут получать автоматический негласный бан на работе по любым другим причинам.

    Пусть ценят, что их не трогают.
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