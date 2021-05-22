Терористи обстріляли приватний сектор Пісків: міною зруйнований житловий будинок, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ. Сьогодні вранці, 22 травня, російсько-окупаційні війська вкотре зробили обстріл цивільної інфраструктури з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6.55 год. у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.

Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, - адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку.



















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Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Внаслідок проведеної роботи було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська 7 в Пісках.

Зазначені дії збройних формувань РФ являються грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають" на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи" , - йдеться у повідомленні.

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