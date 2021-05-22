Важкопораненого в зоні ООС воїна Нацгвардії доставили вертольотом із Дніпра до Києва. ФОТОрепортаж

Важкопораненого під Мар'їнкою воїна Національної гвардії України доставили з Дніпра до Києва вертольотом Мі-8 НГУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у фейсбуці.

Зазначається, що військовослужбовець постраждав унаслідок ворожого обстрілу біля Мар'їнки на Донеччині. Пораненому надали першу допомогу військові медики, а потім евакуювали для подальшого лікування в Дніпро до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

"Найкращі фахівці лікарні Мечникова надали Ярославу висококваліфіковану медичну допомогу. Воїна успішно прооперували і доставили до Києва для подальшого лікування у військовому госпіталі МВС", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві не уточнили, коли саме зазнав поранення цей нацгвардієць, але відомо, що напередодні, 21 травня, в зоні ООС було поранено двох захисників. Крім того, в суботу, 22 травня, унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав важкого поранення.