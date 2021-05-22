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Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання. ФОТОрепортаж

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У місті Южне Одеської області 20-21 травня відбувались тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Правоохоронці відпрацьовували протидію потенційним зазіханням терористичних груп і диверсантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Навчання проводилося координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України в Одеській області.

"Основною метою цих занять є відпрацювання послідовності протидії можливим терористичним групам, а також виконання комплексу контрдиверсійних заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії", - розповіли в МВС.

У навчаннях, зокрема, брали участь гвардійці і бійці окремого загону спеціального призначення Південного Одеського територіального управління НГУ "Омега".

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"Вони разом з іншими силовими структурами відпрацювали місто Южне Одеської області. У цьому районі під час відпрацювань було тимчасово обмежено рух транспортних засобів і пішоходів, проводили перевірку документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів", - повідомили у відомстві.

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Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 02
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 03
Поблизу Одеси відбулись антитерористичні навчання 04
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