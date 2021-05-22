Росіяни знімають в окупованому Сімферополі фільм про "події у 2014 році в Луганській області". ФОТОрепортаж

В окупованому Сімферополі тривають зйомки російського фільму під назвою "Солнцепек" про "події, що відбувалися у 2014 році в Луганській області".

Про це 22 травня повідомили в пресслужбі підконтрольної Росії адміністрації міста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що кілька епізодів картини знімається у будівлі відомства.

"На думку авторів стрічки, ця локація якнайкраще відповідає творчим завданням фільму", - йдеться в повідомленні.

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Постановник фільму - Максим Бріус (фільми "Зоя", "Морські дияволи", "Берегова охорона" і "Шугалей-2"), а оператор – Едгар Жамгарян ("Ленінград 46", "Крила Імперії", "Ржев" і "Небо").





За даними РИА Новости, площа біля "урядової будівлі" - перша локація для зйомок, а сам проєкт досить масштабний. "Масштабні дуже зйомки, дуже багато задіяно людей, акторів. Напевно, дуже правильно, що знімають такі фільми. Треба ці події показувати і показувати в справді правильному історичному ключі", - розповів виданню представник підконтрольної Кремлю "влади". За задумом авторів картини, фільм буде історико-психологічною драмою.

Зазначається, що в соціальних мережах обговорюється виправданість "зйомок військового фільму в мирному місті", "деякі користувачі цікавляться думкою луганчан щодо реалізації такого проєкту саме в Криму".

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