Українці в аеропорту Амстердаму проводжали гурт Go_A з подарунками і квітами: "Дякуємо! Ми дуже старалися". ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, солістка гурту Катерина Павленко була дуже зворушена. Обличчям артистки котилися сльози.
"Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися", - сказала солістка гурту Go_A.
Літак з українським гуртом Go_A на борту вилетів з Амстердаму о 13:10 за місцевим часом.
Як повідомлялося, переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна, яку представив гурт Go_А з піснею "Shum", посіла п'яте місце.
За результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали.
У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".
Загалом у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.