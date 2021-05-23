У Нових Петрівцях відкрили масштабний спорткомплекс для військовослужбовців Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 22 травня, в Нових Петрівцях у військовій частині 3027 Національної гвардії України відбулося відкриття масштабного спортивного комплексу для військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр НГУ.

"Це перший масштабний спортивний комплекс у Національній гвардії України. Загальна площа об'єкта становить 4,1 тис. кв. м, одночасно в залі може перебувати понад 250 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що комплекс можна умовно розділити на два напрямки - ігрові майданчики та майданчики з військово-прикладних видів спорту.

Комплекс містить такі зали: універсальний ігровий, зал для гірської підготовки, тренажерний зал, зал для фітнесу, зал для боротьби та єдиноборств, чотири роздягальні, санвузли з душовими кабінами, кімнату для гідротермічних процедур та методичні класи.

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Також передбачена бігова доріжка завдовжки 70 метрів для тренувань та прийняття заліків із швидкісної підготовки особового складу в зимову пору року (елементи смуги перешкод).

"За потреби зал можна переобладнати для проведення змагань різного напрямку. Це може бути і боротьба самбо, рукопашний бій. Також можна організовувати спортивні свята із залученням великої кількості учасників", - додали в НГУ.

Фізкультурний комплекс працюватиме для додаткової підготовки українських військовослужбовців, занять спортом, спортивних міжвідомчих змагань і в межах Нацгвардії. В інформації уточнили, що основне завдання цього залу - це військово-прикладна підготовка особового складу Нацгвардії.

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