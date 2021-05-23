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"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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23 травня відзначають день пам'яті та вшанування всіх українців, які присвятили життя боротьбі за свою країну.

Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються сьогодні в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, біля меморіального знака Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів, а на Михайлівській площі - урочисте вшанування борців за незалежність України, а також панахида та покладання квітів до Стіни пам'яті.

У заходах взяли участь сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності.

Біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти.

За часів радянського режиму День українських героїв відзначали підпільно. Після 2014 року дата все частіше відзначається державними органами самоврядування.

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Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 01
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 02
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 03
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 04
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 05
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 06
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 07
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 08
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 09
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 10
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 11
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 12
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 13
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 14
Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою, - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві 15

Фото, відео - Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве - Цензор.НЕТ 6345

    .....СЛАВА УКРАЇНІ ... ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
  • Ksenia VB
    Героям слава !
    Тричі !
  • Mavka Ukraina
    СЛАВА ГЕРОЯМ !
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