"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 травня відзначають день пам'яті та вшанування всіх українців, які присвятили життя боротьбі за свою країну.

Заходи з нагоди Дня Героїв відбуваються сьогодні в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, біля меморіального знака Героям Небесної Сотні відбулась панахида та покладання квітів, а на Михайлівській площі - урочисте вшанування борців за незалежність України, а також панахида та покладання квітів до Стіни пам'яті.

У заходах взяли участь сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї загиблих учасників АТО і ООС, учасники бойових дій на сході України, учасники Революції Гідності.

Біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського собору висадили квіти.

За часів радянського режиму День українських героїв відзначали підпільно. Після 2014 року дата все частіше відзначається державними органами самоврядування.

Дивіться також: Заходи на честь Дня Героїв відбулися в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж































Фото, відео - Олег Богачук