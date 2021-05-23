Під час роботи в Луцьку зупинилося колесо огляду, рятувальники зняли 12 осіб, - ДСНС. ФОТО

Луцькі рятувальники зняли з колеса огляду, яке зупинилося під час роботи, 12 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"23 травня о 16:00 до ДСНС надійшла інформація, що в місті Луцьк на території парку імені Лесі Українки зупинилося колесо огляду, на якому було 12 осіб, з них - 6 дітей", - наголошується в повідомленні.

Луцьк рятувальники почали і успішно завершили операцію з порятунку людей, що опинилися в пастці на атракціоні. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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