Хода на честь Дня Героїв відбулася у Львові. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.
"Важливо сьогодні пояснювати молоді, що таке героїзм, розповідати про українських героїв, щоб молодь розуміла суть Дня Героїв", – каже Сергій Тітаренко, військовий льотчик, який у 2014 році проходив службу у 16-й бригаді армійської авіації Збройних сил України. Його вертоліт Мі-24 був збитий ракетою бойовиків під Слов’янськом у червні 2014-го. Сергій Тітаренко зазнав тяжких травм, пересувається у візку, як і його побратим Олексій Богатирьов.
Обоє ветеранів взяли участь у ході, присвяченій Дню Героя.
"У моєму розумінні героїзм – це коли люди віддають найважливіше, що у них є, своє життя і здоров’я", – говорить Олексій Богатирьов.
Біля пам’ятника Кобзареві виступив оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Фото - Радіо Свобода, Високий Замок