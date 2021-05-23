Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

Пілоти літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюсу. Їм довелося повернути назад під загрозою білоруського винищувача.

Про це в фейсбуці написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич із посиланням на дані FlightRadar, передає Цензор.НЕТ.

"Пілоти вимушеного до посадки в Білорусі літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюсу. Їм довелося повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону всього 30 км.

Зверніть увагу на дані FlightRadar за попередніми рейсам - пілоти завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 кілометрів до Вільнюса, але в цього разу (синя траєкторія сьогоднішнього рейсу ATH-VNO Ryanair) пілоти йшли в бік Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто фактично тікали від винищувача,що їх переслідував, і повернули назад всього за дві хвилини до перетину литовського кордону.

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Візьмуся стверджувати, що у винищувача був дозвіл на застосування зброї, і абсолютно впевнений, що екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що в разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі", - зазначив Лукашевич.





Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

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