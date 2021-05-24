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Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви. ВІДЕО+ФОТО

24 32016
Масштабна ДТП сталася на виїзді з Києва на КПП у напрямку Житомира. Унаслідок аварії вантажівка врізалася в легковий автомобіль і загорілася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Магнолія-ТВ" у Facebook.

За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська".

"Водій зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка. До лікарні госпіталізували водія фури. Біля понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив у ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, поки невідомо, скільки людей згоріло заживо в легковику.

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На місці працюють пожежники, які гасять вогонь. Також працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини ДТП.

Як повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, унаслідок ДТП на Житомирському шосе рух утруднено в обох напрямках.

Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви 01
Фото: патрульна поліція

Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви 02

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Можливо пішохід спровокував, можливо перевтома водія. Бо в Україні за тим хто, як та на чому їздить не слідкують дуже - "такса" допомогає.
    У мене є знайомий котрий возить пальне без "ADR" й тупо пох#й, закіньчує іноді у 00:00 а то й у 01:00 а на 8:00 знову на роботу й нікого не хвилює скільки відпочив.... країнаУсматрфоні бл#дь....
  • Владислав Носковский
    Бачив аналогічну ситуацію. Бабка перебігала трасу, водій фури вивертає кермо вліво і на зустрічні влітає у таку ж фуру. 2 водія загинули, бабка пішла далі.
  • Vyacheslav Nesterov
    а відбійник здешевшений і не в стані утримати транспорт на своїй смузі... скільки вже дтп де відбійник не виконав захисну функцію...
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