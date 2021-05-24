Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, врізалася в легковик і загорілася, є жертви. ВІДЕО+ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Магнолія-ТВ" у Facebook.
За попередньою інформацією, водій вантажівки їхав у напрямку метро "Житомирська".
"Водій зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка. До лікарні госпіталізували водія фури. Біля понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло людини. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу та потрапив у ДТП", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, поки невідомо, скільки людей згоріло заживо в легковику.
На місці працюють пожежники, які гасять вогонь. Також працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини ДТП.
Як повідомляє патрульна поліція Києва в Telegram, унаслідок ДТП на Житомирському шосе рух утруднено в обох напрямках.