У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція. ФОТО

В результаті масштабної ДТП на Житомирській трасі загинули водій і пасажир фольксвагена, а також пішохід, особу якого зараз встановлюють правоохоронці. Водія великогабаритного транспортного засобу госпіталізували в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Житомирській трасі у Святошинському районі столиці. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група главку з розслідування ДТП, карета швидкої медичної допомоги та рятувальники.

За попередньою інформацією водій вантажівки "Даф" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Пасат". Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів. Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками. Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, він імовірно перетинав дорогу в невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

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Фото: сайт поліції

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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