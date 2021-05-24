Новини Фото

Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ. ФОТО

10 97824
Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ. ФОТО
Контррозвідники Служби безпеки України на Харківщині викрили і блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи. Її учасники незаконно постачали великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

У межах розпочатого слідчими СБ України кримінального провадження попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад $100 000.

Також дивіться: Групу торговців зброєю та боєприпасами із зони ООС затримано на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей. У ході слідчих дій вилучено:

  • комплектуючі до військової техніки;
  • штампи для підроблення технічної документації;
  • печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ 01
Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ 02

Наразі слідчі органів безпеки вирішують питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Також спецслужба перевіряє можливу причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам "б/в" комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали "косметичному ремонту" та забезпечували підробленою технічною документацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі. ВIДЕО

Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Это по сути государственная измена и работа на врага - посадить до конца жизни. Ну, посадить на положенный по закону срок, а потом искать им новые составы преступлений (уверен, они есть), чтобы плюсовать приговоры и уже не вышли никогда
  • 18c49ed2
    А наши всякие Бигусы и подобные борцуны взяли на себя роль ФСБ в подобной схеме Гладковских\Свинарчуков по поставкам критичных для ВСУ комплектующих .Так кто на кого работает?
  • patriotukrainy
    Я не кровожадная фурия, но негодяев, укрепляющих обороноспособность агрессора нашими комплектующими, я бы расстреливала без сожаления. Это убежденные предатели, им нет веры. ЭТО ВРАГИ!!! И нечего их щадить. Они наших людей не щадят и не надо приплетать библейскую "вторую щеку" во всю эту военную историю. Война- вещь жестокая, но мы в ней живем долгих 7 лет и пора делать серьезные выводы. ВРАГ БЕСПОЩАДЕН И МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЕМУ АДЕКВАТНО. А лучше- НА УПРЕЖДЕНИЕ!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини