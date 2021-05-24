Контррозвідка СБУ викрила міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали великі партії озброєння в РФ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України на Харківщині викрили і блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи. Її учасники незаконно постачали великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

У межах розпочатого слідчими СБ України кримінального провадження попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад $100 000.

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Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей. У ході слідчих дій вилучено:

комплектуючі до військової техніки;

штампи для підроблення технічної документації;

печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.





Наразі слідчі органів безпеки вирішують питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Також спецслужба перевіряє можливу причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам "б/в" комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали "косметичному ремонту" та забезпечували підробленою технічною документацією.

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Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.