ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді. ФОТОрепортаж

Співробітники ДСУ ФГ ДФС України, з процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили протизаконну схему з тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Як повідомляється, протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.

"Документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності. Протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.







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Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.