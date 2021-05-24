"Ми мусимо пам'ятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну", - марш Героїв у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Хмельницькому в День Героїв відбулася урочиста хода, в якій взяли участь військовослужбовці гарнізону, курсанти-прикордонники, нацгвардійці, добровольці, волонтери та ветерани АТО / ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Піші парадні розрахунки пройшлися центральними вулицями міста в супроводі військових оркестрів.

Разом з представниками обласної державної адміністрації та міської влади військовослужбовці та ветерани російсько-української війни вшанували пам'ять всіх борців за Україну.

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Учасники урочистостей поклали квіти до Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні і учасників АТО / ООС, на площі Незалежності.

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Із самого ранку в центрі міста була розгорнута експозиція зразків військової техніки, озброєння і спорядження військових частин Хмельницького гарнізону.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин вручив військовослужбовцям, добровольцям, ветеранам російсько-української війни відзнаку міського голови і чотири сертифікати на грошову компенсацію за неотримане житло.

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"Уже п'ятий рік поспіль ми пропагуємо і нарівні з державним святом України відзначаємо цей день - День Героїв. Ми мусимо пам'ятати і ніколи не забувати, завдяки кому ми можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну, свій мирний Хмельницький. Низько вклоняємося в пам'ять про загиблих на Майдані і в російсько-українській війні батьків, синів і братів. Шануємо сильних, мужніх живих наших захисників!" - зазначив Симчишин.









