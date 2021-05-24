Найманці РФ обстріляли з ПТРК "Фагот" житловий сектор селища Північне. ФОТОрепортаж
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У зоні проведення операції Об'єднаних сил найманці РФ обстріляли з ПТРК "Фагот" селище міського типу Північне.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук 10-ї ОГШБр.
"З терикону шахти 6/7 у Горлівці, який перетворили на військову споруду російсько-окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК "Фагот" пустив 2 ракети", - сказано в повідомленні.
Перша ракета потрапила на територію гаражного кооперативу, інша - на одну з вулиць, поряд із житловим будинком.
Обійшлося без жертв. Обстрілом зіпсовано майно приватного домоволодіння - вибито шибки, розбито паркан, пошкоджено двері гаража.