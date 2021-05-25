Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів. ФОТОрепортаж
Черговий злочин проти мирних мешканців було зафіксовано 24 травня о 18:15, коли окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Наголошується, що обстріл було здійснено з передмістя Горлівки – шахти 6,7. У цьому районі з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидва боки лінії розмежування.
"Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування підрозділів Збройних Сил України відкрити вогонь у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт. Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав, однак домогосподарства зазнали серйозних пошкоджень", - підкреслюють в ООС.
Також повідомляється, що маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.
"Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл і за допомогою встановленого координаційного механізму повідомила СММ ОБСЄ. Вчергове наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язання щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи", - додали в ООС.