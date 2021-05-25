"Помни, кто ты": українські військовослужбовці та волонтери відправили на окупований Донбас тисячі листівок на повітряних кулях. ФОТОрепортаж

Учасники організації "Третя сила" і українські військовослужбовці відправили на окупований Донбас 8 тисяч листівок з патріотичними гаслами на повітряних кулях. Акцію присвятили Дню вишиванки.

Про це повідомляє Донбас Реалії у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що посилки на кулях, наповнених воднем, стартували з району Донецького аеропорту. На листівках написали: "Донбас - це Україна", "З Україною в серці", "Помни, кто ты".

"У таке свято ми не могли не привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, але і роблять все для того, щоб Україна повернулася. Також ми відправили листівки і для російських військових і зрадників України, але це окрема історія", - зазначив представник "Третьої сили" Влад Борода.

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Фото: Донбас Реалії/Facebook