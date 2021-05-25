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Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України виявила схрон зброї і боєприпасів в Печерському районі столиці. Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольневих систем міста, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
  • майже 1 кг пластиду;
  • 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
  • 5 споряджених магазинів до автомата;
  • 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.

Також дивіться: Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ 01
Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ 02

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    пофоткали, несите назад, в оружейку.
  • акаб акабіч
    та треба якось погони заробляти. по черзі цей арсенал знаходять
  • Злий Грицько
    Мабуть ще надюха з рубаном прєпрятала... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 8203
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