Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ. ФОТО
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Служба безпеки України виявила схрон зброї і боєприпасів в Печерському районі столиці. Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольневих систем міста, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- протитанковий гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
- майже 1 кг пластиду;
- 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
- 5 споряджених магазинів до автомата;
- 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.
Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон.