Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила схрон зброї і боєприпасів в Печерському районі столиці. Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольневих систем міста, яка належить до об'єктів критичної інфраструктури.