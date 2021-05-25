У Львові на отриманні 2 тисяч доларів хабаря попалися заступник начальника кримінальної поліції та опер, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Львові працівники ДБР затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції і оперуповноваженого цього ж відділу Управління поліції ГУ ПП у Львівській області під час отримання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у місті Львові встановили, що працівники поліції вимагали 2 тис. доларів США у підозрюваного. За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції.

Також, вони обіцяли вплинути на прокурора аби підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Читайте також: На Херсонщині під час отримання 14 тис. грн хабаря затримано поліцейського і військовослужбовця ВСП, - прокуратура. ФОТО

Кваліфікація кримінального правопорушення: вимагання та одержання неправомірної вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСБУ у Львівській області.





Фото: сайт ГБР