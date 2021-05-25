У Львові на отриманні 2 тисяч доларів хабаря попалися заступник начальника кримінальної поліції та опер, - ДБР. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідчі територіального управління ДБР у місті Львові встановили, що працівники поліції вимагали 2 тис. доларів США у підозрюваного. За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції.
Також, вони обіцяли вплинути на прокурора аби підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.
Кваліфікація кримінального правопорушення: вимагання та одержання неправомірної вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСБУ у Львівській області.