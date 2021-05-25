Новини Фото

"Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 97020
Сьогодні, 25 травня, в центрі Києва на вул. Обсерваторній відбувається акція протесту проти будівництва на території маєтку Барбана 19 століття, який збираються знести.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти в центрі Києва протестують проти забудови на території маєтку Барбана на вул. Обсерваторній.

"У центрі міста, в зоні пам'ятки археології без дозвільних документів цілими днями працюють екскаватори і бетономішалки. Без дозволів Київзеленбуду знищують 100-річні дерева, і продовжують займатися самоуправством, попри постанови департаменту охорони культурної спадщини. Національна поліція не діє! Наші заяви про конкретні порушення навіть не внесли до ЄРДР", - заявили організатори протесту.

Також дивіться: Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники пройшли через ворота на територію маєтку. Вони продемонстрували журналістам, що відбувається вирубка дерев. Крім того, на території вже тривають роботи будівельної техніки, але не проводяться археологічні розкопки, як того вимагають норми закону.

Протестувальники викликали наряд поліції для подачі відповідних заяв.

Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 01
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 02
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 03
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 04
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 05
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 06
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 07
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 08
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 09
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 10
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 11
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 12
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 13
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 14
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 15
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 16
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 17
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 18
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 19
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 20
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 21
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 22
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 23
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 24
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 25
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 26
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 27
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 28
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 29
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 30
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 31
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 32
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 33
Ні - руйнуванню історичного Києва!: активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дід Трохим
    ЗЕлюки пришли стирать историю Украины. Она им не нужна. На этом месте будет асфальт и фонарь
    Какая разница?
  • Valery Greff
    А в Нью Йорке не застраивают, почему-то, хоть дому и более 300 лет:

    "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы - Цензор.НЕТ 2418
  • Vova 6708a7cc
    Здесь Кличко и в теме и в схеме.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини