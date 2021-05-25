Поліція повідомила про підозру двом кримінальним "авторитетам", один з яких перебуває в списку санкцій РНБО. ФОТО

Фігуранти перебувають у статусах так званих "смотрящих" - за відділенням Херсонського СІЗО і за азербайджанською діаспорою в Черкасах.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті комунікації Нацполіції, обом повідомлено про підозру, в тому числі за встановлення та поширення злочинного впливу. Останній перебуває в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони, затвердженому відповідним Указом Президента України.

Кримінального "авторитета" із Черкас поліцейські затримали ще в березні цього року під час передачі грошей, які він вимагав від громадянина. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області отримали докази причетності зловмисникам до встановлення та поширення злочинного впливу в місті та області.

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Зокрема встановлено, що він вирішував питання у кримінальному середовищі, займався перерозподілом незаконно здобутих коштів та контролював постачання заборонених предметів у місцеві установи відбування покарань.

Учора, 24 травня, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили кримінальному "авторитету" про підозру за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення та поширення злочинного впливу).

Так званий "смотрящий" за одним із відділень Херсонського СІЗО відбуває там покарання за вчинення тяжких злочинів, у тому числі - умисного вбивства. Відомо, що він організував незаконний канал постачання наркотиків до установи – у цьому його викрили поліцейські у квітні цього року. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області отримали докази диктування "смотрящим" так званих "злодійських традицій" іншим утриманцям СІЗО, контролювання ним "общаку" та підтримання зв’язків із представниками регіонального криміналітету.

На цій підставі учора, 24 травня, "авторитету" повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу в СІЗО), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

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За встановлення та поширення злочинного впливу передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.