Завтра в Кременчуці попрощаються із загиблим під час пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Миколою Лебедем. ФОТО

Завтра, 26 травня, у місті Кременчук Полтавської області о 10.00 за адресою: вул. Лесі Українки, 49 розпочнеться церемонія прощання з Миколою Івановичем Лебедем, старшим солдатом, військовослужбовцем 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 20 лютого цього року близько 04.00 в районі села Водяне Донецької області (район ДАП) внаслідок пожежі у бліндажі. Разом із ним загинув ще один військовослужбовець (Василь Килюшик). Третій військовослужбовець (Михайло Капран) встиг вибігти з бліндажа, але отримав 90% опіків тіла, від яких помер 22 лютого у Харківському опіковому центрі.