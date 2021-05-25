Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття. ФОТО
Про це заявив російський публіцист, письменник Віктор Шендерович, передає Цензор.НЕТ.
"Тортури витримаєш?" (с)
Сорок років тому, у Жванецького, це був жарт.
Сьогодні - цілком предметне питання. Припливли.
Протасевич уже дав свідчення, звісно.
Це картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття.
Ну, і коли твоя дівчина в руках у цих умільців, - це теж сприяє співпраці...", - заявив Шендерович.
Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.