Столична поліція розшукує Романа Романюту, який під час конфлікту на дорозі напав на людей і пошкодив автомобіль, - Антон Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Столична поліція розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження. Чоловік підозрюється в нападі на авто, побитті людей і пошкодженні транспортного засобу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну інформацію в Facebook опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко.

Крім того, заступник міністра опублікував запис з відеореєстратора, на якому видно, як чоловік в ході перепалки на дорозі дістав биту і пошкодив автомобіль. Пізніше він зник з місця злочину.

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"Прохання до всіх, хто знає про місце знаходження Романа Романюти - повідомити про його місцезнаходження, зателефонувавши в поліцію за номером 102. Або сам пан Романюта може повідомити про своє місцезнаходження і за ним приїде поліція", - додав Геращенко.

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