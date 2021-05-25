Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.
25 травня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі міста.
Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.
Слідчі заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Наразі правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності.