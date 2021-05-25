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Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТО

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Для мінімізації власних витрат під час майнінгу зловмисники здійснювали незаконні підключення до електромереж, в тому числі комунальних.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

25 травня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі міста.

Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.

Поліцейські накрили ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі 01
Поліцейські накрили ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі 02

Слідчі заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Наразі правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності.

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Топ коментарі

  • Iscatel Iscatel 232de754
    За незаконне підключення до електромережі і, відповідно, несплату за її користування.
  • Eutectic
    Ну, і навіщо було розбирати? За крадіжку електрики, якщо була, то одна справа, ферму розбирати навіщо?
    Якщо електромережі знаходять крадіжки в квартирах, вони ж з квартири телевізори, холодильники не виносять
  • Ihor D
    майнинг в Украине не является криминалом! Тут явно видно,что определённые лица под маской СБУ просто нахально и рэкетом захватывают фермы у владельца в дальнейшем захватить всё криптовалюту, которую заработали владельцы этих ферм. И посмотрите внимательно на одну из фотографий,где на дальнем плане установлен электрический счётчик!!! Если у людей будут хорошие адвокаты, то эти действия СБУ можно расматривать как обычный рэкет!!
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