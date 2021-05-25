Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії. ФОТО

Автомобіль прислали з Росії для компанії в Римі. Сидіння, підлокітники і внутрішня сторона дверей машини оббиті шкірою виду крокодилів, який перебуває під захистом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на La Repubblica.

Автомобіль затримали в Ліворно. Розкішний транспортний засіб вилучили доти, доки суд не вирішить, чи можна його ввезти до Італії після видалення шкіряної оббивки.

Внутрішня оббивка автомобіля - сидіння, підлокітники, двері - виготовлена ​​зі шкіри крокодила, що належить до охоронюваного виду, захищеного Вашингтонською міжнародною конвенцією про захист видів і Європейськими Співтовариствами (Регламент ЄС 338/1997). Торгувати будь-якими виробами зі шкіри цих тварин без спеціального дозволу - заборонено.

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За даними італійських ЗМІ, автомобіль було придбано за 20 тис. євро.





