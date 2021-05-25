Новини Фото

Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії. ФОТО

27 29842
Автомобіль прислали з Росії для компанії в Римі. Сидіння, підлокітники і внутрішня сторона дверей машини оббиті шкірою виду крокодилів, який перебуває під захистом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на La Repubblica.

Автомобіль затримали в Ліворно. Розкішний транспортний засіб вилучили доти, доки суд не вирішить, чи можна його ввезти до Італії після видалення шкіряної оббивки.

Внутрішня оббивка автомобіля - сидіння, підлокітники, двері - виготовлена ​​зі шкіри крокодила, що належить до охоронюваного виду, захищеного Вашингтонською міжнародною конвенцією про захист видів і Європейськими Співтовариствами (Регламент ЄС 338/1997). Торгувати будь-якими виробами зі шкіри цих тварин без спеціального дозволу - заборонено.

Читайте також: "Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила. ФОТО

За даними італійських ЗМІ, автомобіль було придбано за 20 тис. євро.

Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії 01
Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії 02
Оббитий шкірою крокодилів вимираючого виду Rolls Royce з Росії заарештували в Італії 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • mrSmith
    20 000 евро?
    Разве что комплект колес с дисками к этой машине, будет столько стоить
    Хоть этот Фантом и знал лучшие времена, но тысяч на 100 он в Европе потянет.
  • Storm UA
    На сиденья из слитков чистого золота денег не хватило. Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 238
  • роман сазонов
    не удивлюсь если через 10 лет одичавшие русские аллигархи начнут оббивать свои волги и жигули кожей вымирающих россиян Обитый кожей крокодилов вымирающего вида Rolls Royce из России арестовали в Италии - Цензор.НЕТ 2359
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини